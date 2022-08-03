Мосгорсуд приговорил к десяти годам колонии депутата Госдумы от Удмуртии Вадима Белоусова за взяточничество

Москва. Депутата Госдумы от Удмуртии Вадима Белоусова приговорили к десяти годам колонии за взяточничество. Как сообщил «Интерфакс» в среду, 3 августа, Мосгорсуд также назначил Белоусову штраф в размере 500 млн рублей.

«Назначить Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — цитирует издание судью Андрея Гурова.

Кроме того, суд лишил Белоусова права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе в течение трёх лет. Также парламентария лишили государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу суд изменил на арест. При этом под стражу в зале суда депутат взят не был, поскольку не явился на оглашение приговора. Защита фигуранта объяснила его отсутствие занятостью.

Другую фигурантку дела — бывшего главбуха челябинского «Первого хлебокомбината» и тёщу Белоусова Маргариту Бутакову с учётом 80-летнего возраста, психического состояния и наличия хронических заболеваний суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырёх лет со штрафом в 500 млн руб.

Напомним, ранее суд признал Вадима Белоусова виновным в получении взятки в размере более 3 млрд рублей.

Также напомним, Белоусова на сентябрьские выборы на пост главы Удмуртии выдвинула партия «Справедливая Россия — За правду». ЦИК республики зарегистрировала его по итогам проверки всех поданых документов.