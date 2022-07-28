В одном из сельских спортклубов в Удмуртии не было лицензированного медпункта

Ува. Удмуртия. Житель Увинского района Удмуртии обратился в прокуратуру с просьбой проверить, как охраняется жизнь и здоровье в местном спортклубе «Надежда». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Увинского района проверку провела и установила, что оказание первичной медико-санитарной помощи при проведении занятий физкультурой и спортом в «Надежде» не организовано. Лицензия на право осуществления данного вида меддеятельности и медработники в штате учреждения отсутствуют. Договор об оказании медицинской помощи в помещении медпункта клуба с медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию, не заключался.

Прокурор района директору спортивного клуба «Надежда» внёс представление, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены.

Поэтому районный прокурор направил исковое заявление в Увинский райсуд о возложении на спортивный клуб обязанности по обеспечению оказания первичной медико-санитарной помощи при проведении занятий физической культурой и спортом в медицинском пункте физкультурно-оздоровительного комплекса.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.