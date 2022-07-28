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В одном из сельских спортклубов в Удмуртии не было лицензированного медпункта

14:10, 28 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
В одном из сельских спортклубов в Удмуртии не было лицензированного медпункта
14:10, 28 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
32
0
#Ува\n#Удмуртия\n#медицинская помощь
Фото: unsplash.com
32
0

Нарушение выявила районная прокуратура.

Ува. Удмуртия. Житель Увинского района Удмуртии обратился в прокуратуру с просьбой проверить, как охраняется жизнь и здоровье в местном спортклубе «Надежда». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Увинского района проверку провела и установила, что оказание первичной медико-санитарной помощи при проведении занятий физкультурой и спортом в «Надежде» не организовано. Лицензия на право осуществления данного вида меддеятельности и медработники в штате учреждения отсутствуют. Договор об оказании медицинской помощи в помещении медпункта клуба с медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию, не заключался.

Прокурор района директору спортивного клуба «Надежда» внёс представление, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены.

Поэтому районный прокурор направил исковое заявление в Увинский райсуд о возложении на спортивный клуб обязанности по обеспечению оказания первичной медико-санитарной помощи при проведении занятий физической культурой и спортом в медицинском пункте физкультурно-оздоровительного комплекса.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

14:10, 28 июля, 2022
Дмитрий Стрелков
32
0
#Ува\n#Удмуртия\n#медицинская помощь