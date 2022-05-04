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В Завьяловском районе 23-летний водитель ВАЗа врезался в дорожный фонарь

14:05, 04 мая, 2022
Андрей Поносов
В Завьяловском районе 23-летний водитель ВАЗа врезался в дорожный фонарь
14:05, 04 мая, 2022
Андрей Поносов
436
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#Удмуртия\n#Завьялово\n#ДТП\n#ГИБДД\n#гибель людей
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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От полученных травм молодой человек скончался на месте аварии.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе погиб 23-летний водитель ВАЗа. Авария произошла в ночь на 4 мая, сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что во вторник в районе 00:10 на 36 км автотрассы «Ижевск-Ува» водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в сторону поселка Ува, не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

От полученных травм молодой человек умер на месте ДТП. По факту аварии проводится расследование.

14:05, 04 мая, 2022
Андрей Поносов
436
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#ДТП\n#ГИБДД\n#гибель людей