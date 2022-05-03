В аварии на трассе «Сарапул-Воткинск» насмерть разбились двое мужчин

Завьялово. Удмуртия. Двое мужчин погибли в аварии на автодороге «Сарапул-Воткинск». ДТП произошло поздним вечером 2 мая. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Предполагается, что около 22:00 водитель автомобиля ВАЗ-2110, двигаясь по направлению из Сарапула в Ижевск, неподалеку от деревни Макарово в Завьяловском районе не совладал с управлением на повороте. Машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии несовместимые с жизнью травмы получил сам 34-летний водитель «десятки» и его 43-летний пассажир. По предварительной информации, оба мужчины в момент ДТП находились в состоянии опьянения.

Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности и причины произошедшего.