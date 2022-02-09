«Сайт интим-услуг» обманом похитил у жителя Ижевска более 1 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Под предлогом сбоя в работе сайта по предоставлению интимных услуг у жителя Ижевска похитили более 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сообщается, что в полицию обратился ижевчанин с заявлением о хищении у него крупной денежной суммы дистанционным способом. Он пояснил, что в конце января решил воспользоваться одним из сайтов по предоставлению интимных услуг. Позвонив по указанному номеру, ответа он не дождался. На следующий день мужчине позвонил неизвестный и представился администратором данного сайта. После чего сообщил, что на портале проходили технические работы, и от пропущенного звонка заявителя произошёл сбой — таким образом на его имя выписали нескольких чеков по услугам. Чтобы разблокировать сайт, мужчина обязан внести определённую сумму на счёт. При этом после восстановления работы сайта эти деньги ижевчанину якобы должны были вернуться.

Поддавшись уговорам, мужчина продал свой автомобиль и внёс на счёт 600 тыс. рублей. Но их возврата он так и не дождался. Ижевчанину начали звонить вновь, угрожая рассказать о случившемся его семье, при этом запугивали знакомством с представителями правоохранительных органов. Испугавшись, потерпевший занял у друзей ещё 500 тыс. рублей и снова перевёл на указанный ему счет.

Однако и после этого звонки с требованиями внесения денег не прекратились. Тогда мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).