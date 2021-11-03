Транспортное средство принадлежало хозяйке собаки, которая некогда укусила жену мужчины.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска получил условный срок за попытку поджечь авто обидчицы. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, инцидент произошёл в июне 2021 года. 40-летний житель улицы Воровского в Ижевске решил поджечь машину. Транспортное средство принадлежало хозяйке собаки, которая некогда укусила жену мужчины. В день поджога супруга подозреваемого вновь поругалась с соседкой. После этого мужчина решил отомстить автоледи и поджечь её машину. Подойдя к авто, он вложил смоченную керосином тряпку в бензобак и поджёг её. Довести дело до конца не получилось — соседи верхних этажей спугнули злоумышленника.

В суде мужчина признал вину и полностью раскаялся. Учитывая состояние здоровья подсудимого и его жены, признание вины, поджигателя по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК России («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Испытательный срок составит 2 года.