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Старые обиды жителя Ижевска стали причиной поджога машины

13:08, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
Старые обиды жителя Ижевска стали причиной поджога машины
13:08, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
714
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#криминал
Фото: unsplash.com
714
0

Довести дело до конца у подозреваемого не получилось — спугнули соседи.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска решил поджечь машину соседки, чтобы отомстить ей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Удмуртии.

Жительница дома на улице Воровского обратилась в полицию: неизвестный пытался поджечь её машину. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила бутылку с зажигательной смесью. 

После опроса владелицы машины и жильцов дома был установлен подозреваемый — 40-летний житель соседнего подъезда. Вскоре его задержали. Полицейским он рассказал, что много лет назад собака 60-летней автоледи покусала его жену. Последняя часто конфликтовала с владелицей животного и требовала возместить ей вред, но получала отказ. 

В день поджога супруга подозреваемого вновь поругалась с соседкой. После этого мужчина решил отомстить автоледи и поджечь её машину, однако довести дело до конца не получилось — соседи верхних этажей его спугнули. 

По части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК России («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога») мужчине грозит до пяти лет колонии. С него взята подписка о невыезде.

13:08, 21 июня, 2021
Андрей Бирюков
714
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#криминал