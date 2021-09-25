В Удмуртии сошли с рельс 5 вагонов со щебнем

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии на Горьковской железной дороге сошли с рельс 5 грузовых вагонов со щебнем. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось 25 сентября в районе станции Сарапул. На место выехал исполняющий обязанности Удмуртского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Ижевского линейного отдела МВД России.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.