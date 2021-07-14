За прошедшие сутки во время пожаров в Удмуртии погибли 3 человека

Жильцы злоупотребляли алкоголем.

Грахово. Удмуртия. Два пожара произошло в Удмуртии 13 и 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Около 02:00 14 июля огонь вспыхнул в доме на улице Мелиоративной в селе Грахово. В результате погибли 66-летняя женщина и ее 48-летний сын.

Вечером 13 июля в деревне Кейлуд Сюмсинского района в пожаре погибла 50-летняя местная жительница. Ее сожитель успел выбраться из горящего дома.

В обоих случаях жильцы выпивали алкоголь. По предварительной версии следователей, причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем во время курения.