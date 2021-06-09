В Воткинске несколько часов спасали котенка с дерева

Животное застряло в ветвях над дорогой.

Воткинск. Удмуртия. Воткинские спасатели сняли котенка с нависающего над проезжей частью дерева. Операция длилась несколько часов. Об этом сообщило местное издание «Воткинские вести».

9 июня на пульт дежурно-диспетчерской службы поступил звонок от жителей одного из домов по улице Курчатова. Они услышали жалобное мяуканье котенка, который взобрался на вершину дерева. Самостоятельно спуститься животное не смогло и начало звать на помощь.

Сотрудники МЧС откликнулись на сигнал жителей. Сначала спасатель пытался скинуть животное с ветки, а внизу с покрывалом стояли неравнодушные граждане. Но котенок со страху намертво вцепился в дерево.

В конце концов, чтобы снять маленького бедолагу, ветку пришлось срубить. Операция завершилась успешно, котенок не пострадал.