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Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на трассе Завьялово-Сарапул

18:50, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
Один человек погиб в результате ДТП с участием грузовика на трассе Завьялово-Сарапул
18:50, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: ИГГС (Роман Тарасов)
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Также пострадал ребёнок.

Завьялово. Удмуртия. На трассе Завьялово-Сарапул вечером 6 июня произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Об этом ИА «Сусанин» сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртской Республике Александр Мельников.

По предварительным данным, водителю автомобиля Toyota Land Cruiser стало плохо и он, не справившись с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Volvo. От удара фура перевернулась и заблокировала дорогу.

В результате аварии водитель легковушки скончался, находившийся вместе с ним в салоне шестилетний ребёнок получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что мальчик сидел в удерживающем кресле.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, организован временный объезд заблокированного для движения участка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

18:50, 06 июня, 2021
Юрий Абашев
2491
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП