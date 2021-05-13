Бывший начальник противопожарной службы Удмуртии предстанет перед судом за хищение почти 5 млн рублей

Ему предъявили сразу два обвинения.

Ижевск. Удмуртия. Бывший начальник противопожарной службы Удмуртии Николай Климохин предстанет перед судом за махинации, которые он проводил с использованием своего положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Бывшему чиновнику предъявили сразу два обвинения: по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»).

Как считает следствие, Климохин с 2010 по 2020 года требовал от подчинённых отдавать ему часть своих премий. За 10 лет сумма незаконно полученных средств достигла 4,4 млн рублей.

Мошенническим путём он похитил 19,5 тыс. рублей, выделенных на командировки. Злоупотребляя доверием, он за деньги передавал муниципальным образованиям пожарные ёмкости, которые предоставляются бесплатно. На этом ему удалось заработать чуть более 150 тыс. рублей.

Таким образом, общий ущерб от его действий составил 4,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет колонии и, вполне вероятно, штраф.

Напомним, Климохина назначили на должность начальника республиканской противопожарной службы в 2010 году. В мае 2020 года его арестовали по обвинению в вымогательстве взятки — 917 тыс. рублей.