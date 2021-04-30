Многодетная мать, заказавшая убийство бывшего супруга ради пособий, отправится на 4,5 года в колонию

Она признала свою вину и извинилась перед потерпевшим.

Ижевск. Удмуртия. Женщине, заказавшей убийство отца своих детей, приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, желая получить пособия по потере кормильца, 38-летняя ижевчанка решила заказать убийство бывшего супруга, к которому у нее была неприязнь. Мать троих детей находилась в тяжелом финансовом положении из-за неуплаты потерпевшим алиментов. Она обратилась к знакомому и за деньги предложила ему убить мужчину. Подсудимая создала условия для его реализации, предоставив информацию о месте жительства потерпевшего, внешнем виде, его распорядке дня.

Довести свой умысел до конца она не смогла. Лицо, на которого понадеялась женщина, обратилось в правоохранительные органы. Не подозревая того, что в отношении нее ведутся оперативно-разыскные мероприятия, и думая, что «наемник» убил потерпевшего, она передала ему первую часть суммы - 5 тыс. рублей. После женщину задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил многодетную мать к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Ее признали виновной по пункту «з» части 2 статьи 105 УК России («Организация приготовления к убийству из корыстных побуждений по найму <…> если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»).

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние, наличие малолетних детей. Кроме того, женщина принесла извинения потерпевшему.