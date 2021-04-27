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В Удмуртии нашли поставщиков лекарств, замешанных в картельном сговоре

15:45, 27 апреля, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии нашли поставщиков лекарств, замешанных в картельном сговоре
15:45, 27 апреля, 2021
Анна Торхова
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства\n#фармацевтика
Фото: pixabay.com
239
0

Это приводило к дополнительным расходам бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Поставщиков лекарств в Удмуртию заподозрили в картельном сговоре. Об этом пишет РБК.

Антиконкурентные соглашения помимо Удмуртии выявили в Пермском крае, Новосибирской и Самарской областях и других регионах. По словам первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана, в недобросовестной деятельности замешаны около 20% участников российского фармацевтического рынка. Все это приводило к росту цен на лекарства, дополнительным расходам бюджетов.

«Риски заключения антиконкурентных соглашений вызваны участием в аукционах аффилированных лиц, заинтересованных в сохранении наибольшей цены», — добавил Александр Буксман.

15:45, 27 апреля, 2021
Анна Торхова
239
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лекарства\n#фармацевтика