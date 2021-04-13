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Житель Удмуртии погиб от отравления угарным газом, его жена попала в больницу

11:20, 13 апреля, 2021
Дарья Саушина
Житель Удмуртии погиб от отравления угарным газом, его жена попала в больницу
11:20, 13 апреля, 2021
Дарья Саушина
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#Завьялово\n#Следственный комитет\n#происшествие
Фото: twenty20.com
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По предварительной версии, супруги нарушили технику безопасности при обращении с отопительным котлом.

Завьялово. Удмуртия. Муж и жена отравились угарным газом в своем доме в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 58-летний житель поселка Первомайский Завьяловского района погиб, его супруга в тяжелом состоянии попала в больницу.

Семейная пара перестала выходить на связь с родственниками, и те попросили соседей проверить их. Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти обнаружили утром 12 апреля. Предварительной причиной смерти назвали отравление угарным газом в результате нарушения техники безопасности при эксплуатации газового отопительного котла.

11:20, 13 апреля, 2021
Дарья Саушина
266
0
#Завьялово\n#Следственный комитет\n#происшествие