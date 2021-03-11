В Ижевске 19-летний водитель сбил женщину на переходе и скрылся

Его задержали.

Ижевск. Удмуртия. Водитель «ВАЗа-2114» сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 10 марта около 16:00 вблизи дома №108 на улице Ленина. 19-летний водитель, стаж управления которого чуть более полугода, наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на 46-летнюю женщину.

От удара она получила травмы, ее увезли в больницу. Водитель тем временем скрылся. В ходе разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили и задержали молодого человека. Проводится расследование.