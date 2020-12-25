12 человек задержали в Малой Пурге за открытие сети игорных клубов

Организатору преступления грозит до 4 лет лишения свободы.
Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело из-за организации сети игорных клубов в Малой Пурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления России по Удмуртской Республике.
Жители Малой Пурги сообщили в правоохранительные органы о том, что на территории села действуют игорные заведения. Сотрудники СК при поддержке полиции и бойцов СОБРа Росгвардии пресекли деятельность трех клубов. По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны 8 жителей Малопургинского района, 2 жителя Сарапула и 2 жителя Агрыза.
В результате обысков изъято игорное оборудование и деньги — 600 тыс. рублей.
За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей или лишения свободы до 4 лет.