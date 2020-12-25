12 человек задержали в Малой Пурге за открытие сети игорных клубов

Жители Малой Пурги сообщили в правоохранительные органы о том, что на территории села действуют игорные заведения. Сотрудники СК при поддержке полиции и бойцов СОБРа Росгвардии

пресекли деятельность трех клубов. По подозрению в организации незаконной деятельности задержаны 8 жителей Малопургинского района, 2 жителя Сарапула и 2 жителя Агрыза.