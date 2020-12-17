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Погибшим в ДТП с «КамАЗом» 15 декабря оказался клирик Успенской церкви Ижевска

13:00, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
Погибшим в ДТП с «КамАЗом» 15 декабря оказался клирик Успенской церкви Ижевска
13:00, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#ДТП\n#церковь
Фото: Пресс-служба Ижевской епархии
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Вместе с ним погибла супруга.

Ижевск. Удмуртия. Погибшими в ДТП на дороге «Ува-Сюмси» оказались клирик Успенской церкви Ижевска Владимир Давыдкин и его супруга Мария. Двое их детей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.
Напомним, что авария произошла вечером 15 декабря. По предварительной информации, Автомобиль «Лада Гранта», за рулём которой находился Владимир Давыдкин на неравнозначном перекрестке при развороте столкнулся с попутно движущимся «КамАЗом». Затем автомобили вылетели в кювет.

Священник и его супруга погибли на месте. Мальчики двух и четырёх лет, находившиеся на заднем сидении, получили травмы и были госпитализированы.
Епархией запущен сбор пожертвований на нужды оставшимся сиротами детям.

Владимир Давыдкин был героем нашего материала про искусство звонаря.
13:00, 17 декабря, 2020
Юрий Абашев
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#ДТП\n#церковь