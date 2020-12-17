Погибшим в ДТП с «КамАЗом» 15 декабря оказался клирик Успенской церкви Ижевска

Вместе с ним погибла супруга.

Ижевск. Удмуртия. Погибшими в ДТП на дороге «Ува-Сюмси» оказались клирик Успенской церкви Ижевска Владимир Давыдкин и его супруга Мария. Двое их детей получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Напомним, что авария произошла вечером 15 декабря. По предварительной информации, Автомобиль «Лада Гранта», за рулём которой находился Владимир Давыдкин на неравнозначном перекрестке при развороте столкнулся с попутно движущимся «КамАЗом». Затем автомобили вылетели в кювет.



Священник и его супруга погибли на месте. Мальчики двух и четырёх лет, находившиеся на заднем сидении, получили травмы и были госпитализированы.

Епархией запущен сбор пожертвований на нужды оставшимся сиротами детям.



Владимир Давыдкин был героем нашего материала про искусство звонаря.