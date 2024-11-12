В Ижевске освятили и открыли храм Армянской апостольской церкви

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске освятили и открыли Армянскую апостольскую церковь. Как сообщает Дом дружбы народов Удмуртии в соцсетях, более 15 лет армянская община республики трудилась над воплощением этой мечты, вкладывая все усилия в строительство храма.

Армянская церковь на улице 10 лет Октября — это целый комплекс, включающий в себя храм, памятник жертвам геноцида армян и даже небольшую копию исторического символа Армении — гору Арарат.

Как подчеркнул в своём посте в соцсетях министр национальной политики УР Эдуард Петров, двери церкви открыты для всех жителей Удмуртии, независимо от национальности и вероисповедования.

Отметим, что храм освятили в честь Святого Григория Просветителя (Сурб Григор Лусаворич). Он был просветителем Армении и первым католикосом всех армян; крестил царя Армении Трдата III и царицу Ашхен, которые стали первыми в истории христианскими правителями. Его чтят также православные, католики и англикане.