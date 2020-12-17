Зарезавший бывшую возлюбленную житель Ижевска пытался оправдаться самообороной

Мужчина получил 9,5 года колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска пытался доказать, что убил бывшую сожительницу, защищаясь от нее. Как сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики, преступление было совершено в ноябре 2019 года.

46-летний мужчина пришел в подъезд к подруге и затаился на лестничной клетке этажом выше. Когда к женщине пришли гости, он ворвался в квартиру, схватил кухонный нож и несколько раз ударил горожанку. От полученных ран 37-летняя ижевчанка скончалась на месте.

На суде мужчина признал свою вину частично. Он пояснил, что схватился за нож, защищаясь от напавшей на него с холодным оружием женщины. Однако эти доводы не нашли подтверждения. Ижевчанина приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.