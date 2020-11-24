При пожаре в Воткинском районе погиб мужчина и пострадал маленький ребенок

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Воткинск. Удмуртия. В селе Первомайский Воткинского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.



Возгорание зафиксировали 22 ноября около 03:35 в деревянном жилом доме на улице Механизаторской. В помещении находилась семья из четырех человек: двое супругов с двумя несовершеннолетними детьми. Огонь перекинулся на соседний дом. Там жили 59-летний мужчина с супругой и ее 83-летней матерью. Мужчина погиб.

Всем остальным удалось спастись, однако пожилая женщина и 6-летний ребенок получили ожоги. Пострадавших отправили в больницу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства пожара. Сотрудники осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, опросили соседей и родственников пострадавших. Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.



