Житель Сарапула получил 8 лет строгого режима за ограбление ломбарда

Продавец отдал мужчине 412 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. Житель Сарапула ограбил ломбард на 412 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.



В ноябре 2019 году 36-летний мужчина совершил нападение на ломбард. При этом житель Сарапула угрожал кассиру предметом, похожим на пистолет. Продавец подчинился требованию грабителя и отдал ему 412 тыс. рублей из кассы и сейфа.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере»).

На судебном заседании мужчина свою вину отрицал. Тем не менее в автомобиле подсудимого нашли похищенные деньги, также у следователей была запись с камер видеонаблюдения. Вину доказали подсудимого доказали.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел наличие на иждивении у мужчины детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установили.

Суд назначил грабителю наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тыс. рублей.

Гражданский иск потерпевшей – продавца ломбарда о взыскании морального вреда удовлетворен частично, в размере 50 тыс. рублей.

Приговор был обжалован. Жителю Сарапула снизили наказание до 8 лет лишения свободы, назначили штраф в 50 тыс. рублей и убрали из статьи квалифицирующий признак «с применением предмета, используемого в качестве оружия».