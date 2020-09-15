Шесть человек погибли в ДТП в Удмуртии

Смертельные травмы получили трое детей.

Алнаши. Удмуртия. Шесть человек погибли в результате ДТП в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 14 сентября около 21:37 на 57 км автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга». «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с «ВАЗ-2112» и «Хендай».

В результате ДТП смертельные травмы получили водитель и 5 пассажиров автомобиля «ВАЗ-2112». Среди погибших — трое несовершеннолетних 2003 и 2002 годов рождения. Как отмечает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, они учились в местном сельскохозяйственном техникуме.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.