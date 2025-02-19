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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жительницу Можги подозревают в жестоком обращении с годовалыми дочерьми

11:42, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жительницу Можги подозревают в жестоком обращении с годовалыми дочерьми
11:42, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
48
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дети\n#близнецы\n#жестокость\n#несовершеннолетние
Источник фото: unsplash.com (Fallon Michael)
48
0

Младенцы были экстренно госпитализированы.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии 37-летняя жительница Можги подозревается в жестоком обращении со своими годовалыми дочерьми-близняшками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Неисполнение родительских обязанностей выявили инспекторы по делам несовершеннолетних. Женщина не ухаживала за своими дочерьми и не кормила их, также в доме отсутствовали необходимые условия для содержания детей.

«В результате младенцы были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Судебно-медицинской экспертизой у них выявлен ряд заболеваний, задержка развития и недостаток массы тела», – говорится в сообщении.

Против матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

11:42, 19 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
48
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дети\n#близнецы\n#жестокость\n#несовершеннолетние