Можга. Удмуртия. В Удмуртии 37-летняя жительница Можги подозревается в жестоком обращении со своими годовалыми дочерьми-близняшками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Неисполнение родительских обязанностей выявили инспекторы по делам несовершеннолетних. Женщина не ухаживала за своими дочерьми и не кормила их, также в доме отсутствовали необходимые условия для содержания детей.

«В результате младенцы были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение. Судебно-медицинской экспертизой у них выявлен ряд заболеваний, задержка развития и недостаток массы тела», – говорится в сообщении.

Против матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.