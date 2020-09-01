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Житель Ижевска отдал лже-сотрудникам банка более 1 млн рублей

15:12, 01 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
Житель Ижевска отдал лже-сотрудникам банка более 1 млн рублей
15:12, 01 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#происшествие
55
0

Ранее Прокуратура Удмуртии предупреждала о новом виде телефонного мошенничества.

Ижевск. Удмуртия. Более 1 млн рублей похитили с банковского счета жителя столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Ижевску.

На телефон 47-летнего ижевчанина позвонили с сомнительного номера телефона. Звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Из разговора мужчина понял, что это мошенник. Житель Ижевска бросил трубку, но вскоре на его мобильный поступил другой вызов.

«Сотрудник уголовного розыска из Москвы» попросил «оказать содействие в раскрытии серии преступлений, связанных с хищением денежных средств со счетов жителей страны». Это убедило ижевчанина в том, что уже следующий, третий звонок, совершается официальным представителем банка.

Потерпевший назвал злоумышленнику номер счета и код, указанный на обороте банковской карты. После получения реквизитов мужчина сообщил ижевчанину, что неизвестные оформили на этот счет займ на 1 млн рублей, часть из которых пойдет на оплату страховки по кредиту. После этого звонивший сказал своему собеседнику снять деньги перевести их на «безопасные» счета, чтобы сохранить средства и вычислить «похитителей». Потерпевший поверил и выполнил указание мошенника.

Позже житель Ижевска понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Напомним, что ранее жителей Удмуртии предупредили о новом виде телефонного мошенничества с использованием программы подмены номера.

В ведомстве предупреждают, что не стоит никому называть данные своих банковских карт. Пин-коды, пароли из сообщений и другую подобную информацию не имеют права запрашивать ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы.

15:12, 01 сентября, 2020
Анастасия Шевченко
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#происшествие

 

 

 


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