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Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске

19:30, 31 августа, 2020
Дарья Саушина
Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске
19:30, 31 августа, 2020
Дарья Саушина
846
0
#МЧС\n#Ижевск\n#происшествие\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Ижевск. Удмуртия. Возгорание на территории бывшего кафе «Кораблик» на набережной Ижевска ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В ликвидации огня от регионального МЧС были задействованы 5 единиц техники и 20 человек личного состава. «Обстоятельства произошедшего уточняются», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что возгорание произошло вечером понедельника, 31 августа. Пострадавших нет.

19:30, 31 августа, 2020
Дарья Саушина
846
0
#МЧС\n#Ижевск\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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