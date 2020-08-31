Пожар в бывшем кафе «Кораблик» на набережной потушили в Ижевске

Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Ижевск. Удмуртия. Возгорание на территории бывшего кафе «Кораблик» на набережной Ижевска ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. По данным ведомства, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В ликвидации огня от регионального МЧС были задействованы 5 единиц техники и 20 человек личного состава. «Обстоятельства произошедшего уточняются», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что возгорание произошло вечером понедельника, 31 августа. Пострадавших нет.