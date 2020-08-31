На трассе в Удмуртии погиб водитель иномарки, врезавшейся в деревья

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Шаркан. Удмуртия. На трассе Воткинск – Шаркан в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В субботу, 29 августа, 44-летний водитель «Chery Tiggo» не справился с управлением, иномарка съехала с дороги и врезалась в деревья. В результате водитель погиб. Отмечается, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Всего с 28 по 30 августа на дорогах Удмуртии произошло 19 дорожных аварий, в которых 1 человек погиб, 24 человека, в том числе 4 детей, получили травмы.