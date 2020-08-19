Житель Ижевска ответит перед судом за нападение на сотрудника ДПС

Мужчина свою вину не признал.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии перед судом предстанет житель Ижевска, обвиняемый в применении насилия в отношении инспектора ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

25 мая мужчина ехал на автомобиле «Додж калибр», за рулем которой находился его сын. На дороге Ижевск – Аэропорт иномарку остановили сотрудники ДПС. Инспектор попросил водителя предъявить документы, но молодой человек отказался. Его препроводили в патрульную машину для составления протокола об административном правонарушении.

«В это время обвиняемый пересел на место водителя и начал движение на автомобиле. Когда инспектор ДПС потребовал остановиться, обвиняемый ударил его по рукам и по голове», – рассказали следователи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина свою вину не признал, заявив, что задел голову полицейского случайно, когда поднимал руки.