Школьница из Ижевска получила условный срок за распространение порно с одноклассницей

Суд учел возраст злоумышленницы и другие смягчающие обстоятельства.

Ижевск. Удмуртия. Школьница из Ижевска получила 1,5 года лишения свободы условно за распространение порно с одноклассницей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 16-летняя девочка, взяв без разрешения телефон своего знакомого, отправила себе сообщение с фото и видео, на которых была запечатлена её 15-летняя одноклассница. Изображения имели порнографический характер.

Позже школьница пересылала фото и видео своим знакомым.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о распространении порнографии. При его рассмотрении суд учел возраст злоумышленницы, полное признание вины и то, что девочка способствовала раскрытию преступления, а также извинилась перед потерпевшей.