Доставивший в Ижевск 3,5 кг гашиша наркоторговец проведет в колонии более 5 лет

Подсудимый признал свою вину.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор сбытчику наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В апреле-мае 2019 года ижевчанин доставил в столицу региона более 3,5 кг гашиша. По указанию соучастника, личность которого установить не удалось, мужчина намеревался разложить запрещенное вещество по закладкам, однако сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Позже выяснилось, что с января 2019 года мужчина вместе с соучастником сбывал наркотики на территории Краснодарского края и Удмуртии.

Подсудимый признал свою вину, суд отправил его на 5,5 года в колонию строгого режима.