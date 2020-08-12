Потерпевшим понадобилась медицинская помощь, но их жизнь находится вне опасности.

Игра. Удмуртия. Подросток в Удмуртии пробрался в чужой дом и напал на спящих хозяев с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошел в Игре в ночь на 9 августа. Несовершеннолетний молодой человек монтировкой вскрыл дверь дома и проник внутрь. Его целью было похитить чужое имущество. Он напал на спящую 36-летнюю женщину, несколько раз ударив её ножом в лицо и шею. От криков жены проснулся 40-летний владелец дома.

«Мужчина оказал нападавшему активное сопротивление и смог тем самым предотвратить его дальнейшие противоправные действия. Обвиняемый скрылся с места преступления, однако был через непродолжительное время задержан сотрудниками Росгвардии», – отметили следователи.

Подростка взяли под стражу. Потерпевшим понадобилась медицинская помощь, но их жизнь находится вне опасности.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ) и покушении на убийство двух человек, сопряженном с разбоем (часть 3 статьи 30 пунктов «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ).