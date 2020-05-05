Пожилая женщина погибла в ДТП под Ижевском

Водители обоих авто получили травмы.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Серьезное ДТП произошло под Ижевском. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Вечером в воскресенье, 3 мая, на 226 км трассы Елабуга – Пермь 34-летний водитель «Фиат Дукато» не справился с управлением. Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила «ВАЗ-2121».

В результате 69-летняя пассажирка «ВАЗа» погибла на месте, водители обоих авто получили травмы.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия», - напомнили в Госавтоинспекции.