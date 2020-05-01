Запутавшегося в рыболовных сетях мужчину нашли на речке в Удмуртии

Тело рыбака обнаружили 1 мая.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Тело рыбака нашли на реке Селычка в Удмуртии. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики.

Сигнал поступил в службу утром 1 мая. Прибыв на место, среди камышей и зарослей, спасатели обнаружили рядом с резиновой лодкой мужчину.

По предварительным данным, при установке либо снятии рыболовных сетей он упал в речку, после чего запутался в них и самостоятельно выбраться не смог.

Спасатели подняли тело и транспортировали на берег, где ждала полиция и врачи.