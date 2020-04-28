Крановщик не заметил рабочего: в Удмуртии возбудили дело после гибели сотрудника Чуровского завода

Трагедия произошла утром 1 апреля.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело после гибели сотрудника Чуровского завода силикатных стеновых материалов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Трагедия произошла утром 1 апреля. 28-летний крановщик во время перемещения крана не заметил 36-летнего работника завода и наехал на него.

«В результате полученных травм мужчина скончался», – отмечают следователи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).