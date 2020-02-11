Пожилой житель деревни в Удмуртии оказался владельцем наркопритона

Кроме того, мужчина вырастил в ближайшем лесу коноплю и хранил дома.

Можга. Удмуртия. Жителя деревни в Можгинском районе заподозрили в организации наркопритона. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, 61-летний мужчина живет в деревне Ныша, ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.

По версии правоохранительных органов, в лесу недалеко от дома он вырастил коноплю, высушил ее и хранил дома для себя. С декабря 2019 года мужчина начал предоставлять свое жилище для употребления марихуаны.

Во время визита полиции в доме оказалось несколько человек в состоянии наркотического опьянения. Также при обыске нашли растительные наркотики. В отношении пяти лиц составлены протоколы по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

В отношении хозяина дома возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.