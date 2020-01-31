В ГИБДД Удмуртии прокомментировали аварию, в которой пользователи соцсетей обвинили регулировщика

Водитель иномарки ехал на мигающий «зеленый» и не заметил регулировщика.

Ижевск. Удмуртия. В ГИБДД Удмуртии прокомментировали появившееся в соцсетях видео с моментом аварии на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Коммунаров в Ижевске. Авария произошла днем 30 января. Как видно на кадрах, размещенных в группе ИГГС в ВКонтакте, водитель «Киа» пытался успеть на мигающий «зеленый», не заметил регулировщика, выехал на перекресток и врезался в другую машину. В результате авто вынесло на стоявших на тротуаре пешеходов.

Пользователи под постом выразили претензии регулировавшему движение сотруднику ГИБДД. По их мнению, «гаишника» не было видно, из-за чего и произошла авария. И.о. начальника 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников рассказал информационному агентству «Сусанин», что по факту ДТП проводится административное расследование.

«Все причинно-следственные связи данного происшествия будут установлены в рамках проведения административного расследования. И будет установлена вина каждого из участников данного происшествия», - отметил он.

Также он обратил внимание на то, что другие водители видели регулировщика и остановились. При этом сотрудник ГИБДД не обязан надевать жилет. Светоотражающие элементы размещены на форме, и их видно в темное время суток.

«Почему другие остановились, а участник проигнорировал эти требования? Он просто-напросто смотрел на светофор. Как один из вариантов то, что он двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, невнимательно. Это предварительная информация», - рассказал Мельников.

В результате аварии пострадали два человека. На месте им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.