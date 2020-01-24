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В Ижевске расторгнут контракт с компанией, строившей школу на улице Архитектора Берша

16:05, 24 января, 2020
Ксения Чернова
В Ижевске расторгнут контракт с компанией, строившей школу на улице Архитектора Берша
16:05, 24 января, 2020
Ксения Чернова
227
0
#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие
227
0

Техническая готовность объекта, который должны были сдать уже в 2020 году, составляет всего 25,6%.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расторгнут контракт с компанией «АрТель», строившей школу на улице Архитектора Берша. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

По данным городских властей, застройщик в течение года «допускал отставание от графика выполнения работ сроком до 3 месяцев». Например, до сих пор не выполнено устройство перекрытий 2-3 этажей, нет перекрытий над актовым залом и бассейном, из-за чего нельзя заняться кровлей. Также не выполнено устройство теплового контура отопления, поэтому невозможно выполнять внутреннюю отделку помещений.

В январе подрядчик выполнил работы на общую сумму 4,7 млн рублей, тогда как план составлял 50-60 млн рублей. Техническая готовность объекта, который должны были сдать уже в 2020 году, составляет всего 25,6%. В связи с этим было принято решение о расторжении контракта.

Заказчик – МКУ «Горстрой» – уже начал подготовку к заключению нового контракта на достройку здания.

«Планируется, что стройка возобновится уже летом этого года, дата открытия объекта остаётся прежней – 1 сентября 2021 года», – отметили власти.

Напомним, строительство школы на 1 224 места на улице Архитектора Берша началось в феврале 2019 года. Большую часть средств выделила федерация – первый транш составил 350 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета в прошлом году составило 80 млн рублей. В ноябре стало известно, что в федеральном бюджете не заложили денег на второй транш. Этот вопрос даже обсудили в Госдуме России.

Позже проблему удалось решить.

16:05, 24 января, 2020
Ксения Чернова
227
0
#образование\n#строительство\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#происшествие

 

 

 


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