20 наркопритонов ликвидировали в Удмуртии в прошлом году

Правоохранители изъяли 84 кг запрещенных веществ.

Ижевск. Удмуртия. В 2019 году в Ижевске, Можге, Воткинске, Сарапуле, Глазове, Завьяловском и Камбарском районах ликвидировали 20 наркопритонов. Как сообщает пресс-служба Прокуратура Удмуртской Республики.

В прошлом году в регионе выявили 2 518 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в там числе 1 747 фактов сбыта. Правоохранители пресекли деятельность 20 наркопритонов, изъяли из незаконного оборота более 84 кг запрещенных веществ.

К уголовной ответственности удалось привлечь 896 человек, в том числе 34 подростков, 118 женщин. Трижды возбуждали дела по факту склонения лиц к употреблению наркотиков (статья 230 УК РФ).

Стоит отметить, что в Удмуртии 4 894 жителей страдают наркозависимостью.