Ремонтные работы планируется завершить в среду, 15 января.

Ижевск. Удмуртия. Стальной водопровод диаметром 500 мм прорвало на улице Пушкинской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

В ночь на вторник, 14 января, произошел порыв водопровода рядом с домом №65 по улице Пушкинской. Вода хлынула на проезжую часть улицы Чугуевского и тротуар. Утром дорожники приступили к устранению последствий произошедшего.

«На место аварии выехали ремонтные бригады водоканала, поврежденный участок локализован», - отметили городские власти.

Отключения водоснабжения в близлежащих домах удалось избежать. Ремонтные работы планируется завершить в среду, 15 января.