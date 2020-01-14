Автомобиль из Удмуртии столкнулся «в лоб» с фурой на трассе в Татарстане

Грузовик «Скания» ехал из Белоруссии.

Тойма. Татарстан. Жители Удмуртии погибли в ДТП с фурой на трассе «Елабуга-Ижевск» в Татарстане. Об этом сообщает «Татар-информ».

Авария произошла в понедельник, 13 января. Грузовик «Скания» из Белоруссии снес легковушку «Пежо» с удмуртскими номерами. Машина вылетела в кювет и оказалась под колесами фуры.

В результате аварии на месте погибли два человека, еще двоих доставили в больницу.