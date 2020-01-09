Мальчик с друзьями взрывал в недостроенном доме пиротехнические изделия.

Ижевск. Удмуртия. Подростки рассказали, как ижевский школьник провалился в шахту лифта в недостроенном доме по улице Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, инцидент произошел 6 января. 11-летний мальчик с товарищами поднялся на шестой этаж здания, где подростки стали взрывать пиротехнические изделия.

«Услышав окрик взрослого в свой адрес, ребята разбежались, при этом один из них побежал в сторону лифтовой шахты и упал в нее с высоты шестого этажа», - отметили следователи.

Друзья школьника встретились через несколько минут на улице. Заметив отсутствие мальчика, они решили, что он ушел домой.

Напомним, ребенка нашли в шахте после того, как его родители обратились в полицию. Мальчик, получивший серьезные травмы, пролежал в здании несколько часов. Его доставили в больницу.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. В ходе разбирательства выяснилось, что дом, в котором едва не случилась трагедия, давно находится в недостроенном состоянии. Компания, которая его возводила, обанкротилась, руководителя осудили за мошенничество.

Администрацию Индустриального района Ижевска обязали устранить «обстоятельства, создающие угрозу для жизни и здоровья людей». Рабочие уже установили решетку, которая препятствует проникновению в подъезд.