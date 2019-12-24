В Удмуртии раскрыли убийство девушки, совершенное 21 год назад

Дело прекратили в связи с истечением сроков давности.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии раскрыли убийство девушки, совершённое 21 год назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

В декабре 2019 года в Удмуртии раскрыли убийство 19-летней девушки, тело которой обнаружили 8 декабря 1998 года в квартире одного из домов Глазова. Соседи погибшей обратили внимание на постоянный стук, раздающийся из квартиры, где проживала девушка с дедом. Таким образом пожилой мужчина, за которым она ухаживала, поскольку он не мог передвигаться, пытался сообщить об отсутствии девушки.

Следствие установило, что студентка в техникуме накануне случившегося на праздновании дня рождения знакомой оказалась в общей компании со злоумышленником. На протяжении вечера мужчина оказывал ей знаки внимания, но она не отвечала взаимностью. Несмотря на это, он вызвался проводить потерпевшую до дома. В подъезде возле квартиры девушки между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина её задушил. После этого он занёс тело квартиру и положил на кровать, после чего скрылся.

С этого времени преступление оставалось нераскрытым, поскольку на тот момент не удалось собрать достаточных доказательств, подтверждающих его причастность к убийству.

Впоследствии мужчина неоднократно отбывал наказание в исправительных учреждениях. Следствием был проведён большой объём работы по установлению лиц, с которыми он находился в местах лишения свободы и рассказывал об обстоятельствах совершённого преступления. Кроме того, были повторно тщательно допрошены лица из компании, где состоялось его знакомство с потерпевшей накануне её гибели. В отношении злоумышленника спланирован и проведен комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, результаты которых были ему предъявлены. Под давлением собранных следствием доказательств мужчина сознался в убийстве и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения.

В соответствии с поступившим от него ходатайством уголовное дело следователем прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.