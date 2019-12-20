Бесплатный сыр: турфирма из Ижевска обманула 18 человек на 1,5 млн рублей

Жителей республики попросили быть внимательными и не попадаться на удочку мошенников.

Ижевск. Удмуртия. Турфирма из Ижевска обманула 18 жителей Удмуртии и Пермского края. По словам заместителя главного судебного пристава Удмуртской Республики Ольги Владыкиной, сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Сотрудники фирмы предлагали жителям заполнить анкету о предпочтениях по отдыху за границей. После этого участвующим в опросе перезванивали и поздравляли с выигрышем, предлагая прийти на праздничный ужин.

«В ходе мероприятия злоумышленники просили подписать договор и разъясняли, что выигрыш состоит в скидке на тур. Победителям оставалось заплатить лишь часть стоимости путевки», – рассказала Владыкина.

Поверившие сотрудникам клиенты отдавали разные суммы – от 46 до 240 тыс. рублей. Однако отдохнуть за границей им так и не удалось.

Судебные приставы рассказали, что проверить надежность организации можно было очень просто: на официальном сайте Управления фирма числилась в «Базе должников» за неуплату налогов.

Жителей республики попросили быть внимательными и не попадаться на удочку мошенников.