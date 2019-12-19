Прокуратура: к гибели ребенка-инвалида в запертой квартире в Можге привело бездействие педагогов

С 29 ноября учителям не удавалось попасть домой к ребенку, но сообщили они об этом только 4 декабря.

Можга. Удмуртия. К гибели ребенка-инвалида в запертой квартире в Можге привела некачественно организованная работа преподавательского состава коррекционной школы. Такой вывод был сделан после проверки всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, 13-летний мальчик, страдавший ДЦП и эпилепсией, погиб в Можге. Его воспитывала мать-одиночка, которая внезапно скончалась. Неделю ребёнок находился в запертой квартире с телом матери, соседи не обратили внимания на его крики. Инвалид смог добраться на коляске до кухни и открыть кран, чтобы попить, но упал. По предварительным данным, он умер от переохлаждения за сутки до того, как квартиру вскрыли после звонка обеспокоенных учителей.

Выяснилось, что инвалид находился на домашнем обучении, педагоги должны были проводить занятия ежедневно, кроме четверга. С 29 ноября учителям не удавалось попасть домой к ребенку, дверь им никто не открывал, на звонки мать мальчика не отвечала. Однако о происходящем педагог уведомила руководителя образовательной организации только 4 декабря.

«В связи с несвоевременно предоставленной информацией, руководитель образовательной организации в свою очередь не сообщила о произошедшем в Комиссию по делам несовершеннолетних и Управление образования МО «Город Можга» <…>. Тело ребенка было обнаружено после вскрытия квартиры 6 декабря», – отметили в прокуратуре.

Некачественно организованная работа преподавательского состава привела к тому, что должностные лица не успели предотвратить гибель инвалида. В настоящее время решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности.