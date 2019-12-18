Суд оштрафовал их на 30 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии трех кадастровых инженеров уличили во внесении ложных сведений в межевые планы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Удмуртской Республике.

Специалисты управления проверяют межевые и технические планы инженеров. При обнаружении неверных сведений о площади и местоположении границ земельных участков, материалы проверки направляются в прокуратуру.

В 2019 году по результатам рассмотрения таких материалов прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 14.35 КоАП России («Внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в межевой план») в отношении трех инженеров.

Суд оштрафовал их на 30 тыс. рублей.