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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Земельный участок с бесплатной парковкой на улице Холмогорова в Ижевске могут отдать в аренду бизнесу

15:01, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Земельный участок с бесплатной парковкой на улице Холмогорова в Ижевске могут отдать в аренду бизнесу
15:01, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля
Источник фото: Яндекс Карты
166
0

Речь идёт о площадке в 1 222 кв. м. 

Ижевск. Удмуртия. Бесплатную парковку у дома №71 на улице Холмогорова в Ижевске могут передать в аренду бизнесу. Постановление о проведении аукциона опубликовано на сайте городской администрации. 

Площадь участка составляет 1 222 кв. м. Он имеет разрешенный вид использования под стоянки транспорта до 50 машино-мест. В настоящий момент он уже используется местными жителями в качестве бесплатного места для автомобилей. 

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15:01, 04 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
166
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля