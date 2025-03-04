Ижевск. Удмуртия. Бесплатную парковку у дома №71 на улице Холмогорова в Ижевске могут передать в аренду бизнесу. Постановление о проведении аукциона опубликовано на сайте городской администрации.

Площадь участка составляет 1 222 кв. м. Он имеет разрешенный вид использования под стоянки транспорта до 50 машино-мест. В настоящий момент он уже используется местными жителями в качестве бесплатного места для автомобилей.