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В Удмуртии выявили более 260 гектаров земли, подходящих для организации туризма

12:50, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии выявили более 260 гектаров земли, подходящих для организации туризма
12:50, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#туризм\n#земля
Фото: управление Росреестра по Удмуртии
17
0

Также найден 21 объект туристского интереса.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии выявили 35 земельных участков площадью более 267,1 га, которые подходят для организации туризма. Об этом сообщает управление Росреестра по Удмуртии. 

Также в регионе обнаружен 21 объект туристского интереса, которые привлекают людей, но не ориентированы на оказание туристических услуг. В их число входят: Копкинский парк диких животных в Селтинском районе, детский музейный центр «Дача Мощевитина» и гора Урал на побережье Камы в Сарапуле. 

Все территории и объекты были найдены в рамках проекта Росреестра «Земля для туризма», который реализуют в регионе с 2023 года. Далее их планируется вовлечь в туристический оборот. Пока в оборот вовлечены только 5 земельных участков площадью 95 га. 

12:50, 08 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
17
0
#Удмуртия\n#туризм\n#земля