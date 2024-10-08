В Удмуртии выявили более 260 гектаров земли, подходящих для организации туризма

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии выявили 35 земельных участков площадью более 267,1 га, которые подходят для организации туризма. Об этом сообщает управление Росреестра по Удмуртии.

Также в регионе обнаружен 21 объект туристского интереса, которые привлекают людей, но не ориентированы на оказание туристических услуг. В их число входят: Копкинский парк диких животных в Селтинском районе, детский музейный центр «Дача Мощевитина» и гора Урал на побережье Камы в Сарапуле.

Все территории и объекты были найдены в рамках проекта Росреестра «Земля для туризма», который реализуют в регионе с 2023 года. Далее их планируется вовлечь в туристический оборот. Пока в оборот вовлечены только 5 земельных участков площадью 95 га.