В ДТП у здания правительства Удмуртии пострадали три человека

В одной из машин находился ребёнок.

Ижевск. Удмуртия. Две легковушки столкнулись на улице Пушкинской в Ижевске напротив здания правительства. По предварительным данным, один из участников аварии не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

ДТП произошло 12 декабря около 08:40. 20-летний водитель «восьмёрки», не справившись с управлением вылетел на встречную полосу, где врезался в «Приору». Оба водителя и 20-летняя пассажирка виновника ДТП получили травмы. Их доставили в больницу.

В салоне «Приоры» находился шестилетний ребёнок. От травм его уберегло детское кресло. По факту ДТП ведётся расследование.