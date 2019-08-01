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В аварии в Удмуртии по вине пьяного водителя погиб пассажир

09:30, 01 августа, 2019
Анна Торхова
В аварии в Удмуртии по вине пьяного водителя погиб пассажир
09:30, 01 августа, 2019
Анна Торхова
240
0
#ДТП\n#Игра\n#Сюмси\n#авария\n#Удмуртия\n#пассажиры\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Легковушка вылетела в кювет.

Сюмси. Удмуртия. Смертельная авария произошла 31 июля около 16:10 на автодороге «Игра-Орловское» в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2121» находился за рулем пьяным. Он не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась. Водитель и 74-летняя пассажирка получили травмы, еще один пассажир – 52-летний мужчина, погиб.

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09:30, 01 августа, 2019
Анна Торхова
240
0
#ДТП\n#Игра\n#Сюмси\n#авария\n#Удмуртия\n#пассажиры\n#автомобиль

 

 

 


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