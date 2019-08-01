В аварии в Удмуртии по вине пьяного водителя погиб пассажир

Легковушка вылетела в кювет.

Сюмси. Удмуртия. Смертельная авария произошла 31 июля около 16:10 на автодороге «Игра-Орловское» в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по республике.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2121» находился за рулем пьяным. Он не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина перевернулась. Водитель и 74-летняя пассажирка получили травмы, еще один пассажир – 52-летний мужчина, погиб.