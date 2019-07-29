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На пешеходном переходе в Сарапуле мотоциклист насмерть сбил женщину

14:00, 29 июля, 2019
Анна Торхова
На пешеходном переходе в Сарапуле мотоциклист насмерть сбил женщину
14:00, 29 июля, 2019
Анна Торхова
411
0
#дети\n#ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Пешеход переходила дорогу вместе с семилетним мальчиком.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле мотоциклист сбил женщину и семилетнего ребенка. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 28 июля около 14:30 напротив дома №5 «г» по улице Молодежной. Водитель мотоцикла «Хонда 1300» - мужчина 1988 года рождения, наехал на людей на регулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали. Женщина 1952 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.

Отметим, всего за прошедшие выходные на дорогах Удмуртии произошло 20 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 35 – получили травмы.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

14:00, 29 июля, 2019
Анна Торхова
411
0
#дети\n#ДТП\n#Сарапул\n#авария\n#Удмуртия\n#пешеходы

 

 

 


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