На пешеходном переходе в Сарапуле мотоциклист насмерть сбил женщину

Пешеход переходила дорогу вместе с семилетним мальчиком.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле мотоциклист сбил женщину и семилетнего ребенка. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 28 июля около 14:30 напротив дома №5 «г» по улице Молодежной. Водитель мотоцикла «Хонда 1300» - мужчина 1988 года рождения, наехал на людей на регулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали. Женщина 1952 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.

Отметим, всего за прошедшие выходные на дорогах Удмуртии произошло 20 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 35 – получили травмы.