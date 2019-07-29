На пешеходном переходе в Сарапуле мотоциклист насмерть сбил женщину

Пешеход переходила дорогу вместе с семилетним мальчиком.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле мотоциклист сбил женщину и семилетнего ребенка. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 28 июля около 14:30 напротив дома №5 «г» по улице Молодежной. Водитель мотоцикла «Хонда 1300» - мужчина 1988 года рождения, наехал на людей на регулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали. Женщина 1952 года рождения от полученных травм скончалась в больнице.
Отметим, всего за прошедшие выходные на дорогах Удмуртии произошло 20 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 35 – получили травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года